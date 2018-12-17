Зимний шторм в Одессе: появились невероятные фото

В воскресенье, 16 декабря, в Одессе произошел сильный шторм. Жители города делятся красочными снимками в социальных сетях.

Отметим, что несмотря на непогоду на местных пляжах собралось множество людей, которые пришли запечатлить буйство стихии.

Фото: Юрий Бершадский

"Жить в Одессе и не любить штормящее море,наверное, очень сложно", - пишет одесский фотограф Юрий Бершадский.

Фото: Юрий Бершадский

Фото: Юрий Бершадский

Фото: Юрий Бершадский

Фото: Лолита Клочкова

Фото: Лолита Клочкова

Фото: Лолита Клочкова

Фото: Лолита Клочкова

Фото: Лолита Клочкова

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожской области в поселке Кирилловка из-за шторма на Азовском море затопило 40 баз отдыха. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, море отрезало от дорожного сообщения остров Бирючий, а в Бердянске ветер оборвал электропровода, из-за чего без света остались десятки домов