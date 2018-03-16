Журналісти презентували фільм про ізолятор СБУ в Харкові

Журналісти Hromadske зняли фільм-розслідування про ізолятор Харківського управління Служби безпеки України.

У сюжеті п'ять чоловіків розповідають, що більше року були в таємному місці СБУ без суду і слідства.

Це Микола Вакарук, Костянтин Безкоровайний, Віктор Ашихмін, Юрій Ілюхін і Юрій Тищенко.

Вони розповіли про деталі тюремного побуту, які неможливо було дізнатися з відкритих джерел.

Наприклад, про дірку в полікарбонаті на вікні камер, яку, як вони розповіли, самі протерли, щоб дивитися, що відбувається у дворику СБУ. Або про вимикачі витяжки в кінці коридору ізолятора, які з'єднані з кнопками виклику охорони.

Знімальна група побувала в ізоляторі і перевірила показання чоловіків. Також побували в харківській лікарні, в яку, за твердженням Миколи Вакарука, його вивозили з ізолятора на операцію під вигаданим ім'ям в супроводі СБУ.

Вакарука впізнав персонал лікарні, також назвали ім'я, під яким його лікували.

Всі п'ятеро в 2014-му в тій чи іншій мірі допомагали терористам - зокрема, організовували псевдореферендум, вішали прапор так званої "ДНР". Але ніяких звинувачень проти них висунуто не було.

При цьому Служба безпеки заперечує факт утримання людей без суду і слідства в харківському ізоляторі.

А наявність душових кабін і ремонту в ізоляторі, який офіційно не працює з радянських часів, пояснюють тим, що його готували до Євро-2012.