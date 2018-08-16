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Жители Днепра завели дома опасного хищника из Красной книги

1.8тЧитать новость на украинском

Жители Днепра в качестве домашнего животного завели в квартире пару каракалов – степных хищных рысей.

Как пишет портал Vgorode, экзотические кошки проживают в квартире с людьми совершенно свободно, однако недавно одной из них потребовалась срочная помощь медиков (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Каракал

Фото: usatiki.ru

Отмечается, что животное несколько дней было вялым, возникала рвота и диарея, хозяева решили обратиться в клинику. После обследования стало известно, что в кишечнике экзотической рыси находится инородное тело.

Доставать его пришлось хирургическим путем, как позже установили медики, животное, судя по всему, проглотило кусок резиновой игрушки. Операция прошла успешно, рысь Люцина довольно быстро отошла от наркоза и отправилась домой.

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Согласно источнику, подобные виды экзотических животных заполонили сегодня доски объявлений. Цена такого домашнего питомца стартует от 200 тысяч гривен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Аргентине нашли убитых странным образом животных. По словам местных фермеров, изуродовали их пришельцы.

Тема
Dnipro.City
Место
УкраинаДнепр
Объект
животные
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