Жителі Дніпра завели вдома небезпечного хижака з Червоної книги

Жителі Дніпра в якості домашньої тварини завели в квартирі пару каракалів - степових хижих рисів.

Як пише портал Vgorode, екзотичні кішки проживають в квартирі з людьми абсолютно вільно, однак недавно одній з них знадобилася термінова допомога медиків (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Каракал Фото: usatiki.ru

Відзначається, що тварина кілька днів було млявою, виникала блювота та діарея, господарі вирішили звернутися в клініку. Після обстеження стало відомо, що в кишечнику екзотичної рисі знаходиться чужорідне тіло.

Діставати його довелося хірургічним шляхом, як пізніше встановили медики, тварина, судячи з усього, проковтнуло шматок гумової іграшки. Операція пройшла успішно, рись Люцина досить швидко відійшла від наркозу і вирушила додому.

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Відповідно до джерела, подібні види екзотичних тварин заполонили сьогодні дошки оголошень. Ціна такого домашнього вихованця стартує від 200 тисяч гривень.

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