"Земля устлана трупами": в Одессе снова расстреляли птиц 

В Одессе на улице Академика Филатова, 55 возле площади выявлен еще один случай расстрела птиц.

"Систематически уничтожают птиц весной в период гнезд. Все происходит в районе скамейки, где сидят таксисты -"кастрюльщики", как раз тут огромный платан с гнездами", - написал одессит в единый реестр обращений на портале горсовета.

По его словам, каждую весну земля устлана трупами мертвых птиц.

"Сегодня (16 апреля. – Ред.) картина выглядит так, как на фото. Видимо, птиц расстреливают. Прошу принять меры", - добавил горожанин.

Также отмечается, что департаменту экологии и развития рекреационных зон поручено решить данную проблему до 30 апреля.

Как сообщал CityOboz, в одесском сквере недавно расстреляли стаю голубей.