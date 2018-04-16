В одесском сквере расстреляли стаю голубей

В Одессе неизвестный расстрелял стаю голубей в сквере на Соборной площади.

Как рассказал очевидец Александр, происшествие произошло 15 апреля, передает местный сайт.

"Иду с ребенком - один лежит, другой голубь мертвый. А в стороне, где елки, убирает дворник. Он развернул черный кулек - а там много голубей лежит, может, 25 штук", - отметил он.

Александр поинтересовался у дворника, могли ли отравить птиц.

На что дворник ответил, что видел у голубей характерные раны, будто их кто-то пострелял.

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