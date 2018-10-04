"Выйдите к х**м!" В сети показали хамское общение водителя со студентами

В Запорожье водитель маршрутки обматерил и отказался везти студентов.

В сети появилось видео, на котором запечатлели брутальный инцидент. В подписи указано, что ситуация произошла в 53 маршрутке. Ролик появился на страничке "Это Запорожье" в Instagram.

На нем слышно, как водитель обращается к только что вошедшей девушке: "Выйди. Выйдите к х**м с вашими студенческими! На следующей поедешь!" После этого он оборачивается и выталкивает пассажирку из дверей.

В комментариях поднялась буря возмущения по поводу хамства водителя. Фолловеры посчитали, что за такое поведение его нужно уволить и оштрафовать. Кроме этого, они отметили, что ужасает и реакция пассажиров – никто из них не заступился за девушку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье бездомный облил молодую девушку кислотой.