МоваЯзык
Регистрация
КияниМедОбоз

Вся река в мертвой рыбе: появились фото экологического бедствия в Украине

1.8тЧитать новость на украинском

В реке Кальчик, которая протекает по территории Донецкой области Украины, произошел массовый мор рыбы.

"Поверхность реки местами покрыта пеной с неприятным запахом, по реке плавает погибшая рыба. Раки выбираются из водной артерии на берег", - сообщает MRPL.CITY.

Местные жители высказали мнение, что вода отравлена.

В связи с предположением о выбросе в реку неизвестного вещества профильные службы города проводят забор проб для установления причин произошедшего.

Новости
"Счет идет на сотни": киевляне забили тревогу из-за массового мора птиц

Также отмечается, что выше по течению реки находится Старокрымское водохранилище, из которого Мариуполь получает воду.

Как сообщал CityOboz, в Мариуполе после купания в море дети массово попали в больницу.

Тема
Mariupol.City
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги