Вся река в мертвой рыбе: появились фото экологического бедствия в Украине

В реке Кальчик, которая протекает по территории Донецкой области Украины, произошел массовый мор рыбы.

"Поверхность реки местами покрыта пеной с неприятным запахом, по реке плавает погибшая рыба. Раки выбираются из водной артерии на берег", - сообщает MRPL.CITY.

Местные жители высказали мнение, что вода отравлена.

В связи с предположением о выбросе в реку неизвестного вещества профильные службы города проводят забор проб для установления причин произошедшего.

Также отмечается, что выше по течению реки находится Старокрымское водохранилище, из которого Мариуполь получает воду.

Как сообщал CityOboz, в Мариуполе после купания в море дети массово попали в больницу.