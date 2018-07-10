В Мариуполе после купания в море дети массово попали в больницу

В инфекционные отделения Мариуполя за прошедшую неделю обратились около 80 человек с признаками кишечных инфекций.
Как сообщили "0629" в филиале госучреждения "Донецкий областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины", пятеро детей отказались от стационара и лечатся амбулаторно.
Опросив заболевших, врачи выяснили, что 18 человек купались в море: 11 - на пляже в районе "Туриста", 4 - на Левобережном пляже и один - на пляжах возле "СРЗ" и железнодорожного вокзала.
Также отмечается, что за пределами Мариуполя купались только три человека.
Напомним, массово дети начали поступать в инфекционные отделения в конце июня.
Как сообщал CityOboz, курорты Азовского моря завалило мусором.