Во Львов могут зайти две новые авиакомпании 

Аэропорт "Львов" ведет переговоры о сотрудничестве с испанским лоукостером Vueling и катарским авиаперевозчиком Qatar Airways.

"Пока мы имеем три направления, которые открывает Wizz Air, и поэтому фактически другие лоукосты будут смотреть, как они будут работать. EasyJet обслуживает преимущественно английский рынок, на который как раз выходит Wizz Air. Eurowings - немецкий лоукост. Но Дортмунд и Берлин уже тоже заняты Wizz Air. Относительно Испании, тут все свободнее, и мы ведем переговоры с Vueling", - рассказала ЦТС директор аэропорта Татьяна Романовская.

Также, по ее словам, аэропорт надеется на перспективу сотрудничества с Qatar Airways.

Романовская предположила, что в ближайший год-два запуск рейсов катарского перевозчика вполне возможен, в этом году львовский аэропорт ожидает делегацию из Катара, которая прибудет изучить инфораструктуру.

"Интерес компании Qatar Airways к нам значительно возрос. Ведь Киев открыт и, возможно, компании будет интересно иметь в Украине и другую базу. Поэтому Львов мог бы стать для Qatar Airways запасным аэродромом. В этом году уже были случаи, когда у них рейсы отменялись, и они вместо Киева шли на зарубежные аэропорты, хотя фактически можно было садиться во Львове", - добавила она.

Как сообщал CityOboz, аэропорт "Киев" получил новое имя.