Аэропорт "Киев" получил новое имя 

Киевский городской совет присвоил международному аэропорту "Киев" (Жуляны) имя авиаконструктора Игоря Сикорского.

Соответствующее решение принято на заседании 22 марта, сообщает пресс-служба горсовета.

Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

По его словам, пройдены все процедуры относительно присвоения нового названия.

"У нас есть согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения", - подчеркнул Резников.

Теперь аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского.

Игорь Сикорский - выдающийся авиаконструктор украинского происхождения, основатель компании Sikorsky Aircraft, автор самолетов-гигантов в том числе Sikorsky S-29-A, конструктор первого в США самолета-амфибии.

Когда Сикорский учился в Киевском политехническом институте, он спроектировал и построил несколько вертолетов, самолетов-бипланов.

Идею вертолета ему навеяли рисунки воздушного винта Леонардо да Винчи. В 1908-1912 годах построил в Киеве 6 моделей самолетов и вертолет.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине появится еще один международный аэропорт.