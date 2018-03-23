До Львова можуть зайти дві нові авіакомпанії

Аеропорт "Львів" веде переговори про співпрацю з іспанським лоукостером Vueling та катарським авіаперевізником Qatar Airways.

"Поки ми маємо три напрямки, які відкриває Wizz Air, і тому фактично інші лоукости будуть дивитися, як вони будуть працювати. EasyJet обслуговує переважно англійський ринок, на який якраз виходить Wizz Air. Eurowings - німецький лоукост. Але Дортмунд і Берлін вже теж зайняті Wizz Air. Щодо Іспанії, тут все вільніше, і ми ведемо переговори з Vueling ", - розповіла ЦТС директор аеропорту Тетяна Романовська.

Також, за її словами, аеропорт сподівається на перспективу співпраці з Qatar Airways.

Романовська припустила, що в найближчий рік-два запуск рейсів катарського перевізника цілком можливий, в цьому році львівський аеропорт очікує делегацію з Катару, яка прибуде вивчити інфораструктуру.

"Інтерес компанії Qatar Airways до нас значно зріс. Адже Київ відкритий і, можливо, компанії буде цікаво мати в Україні іншу базу. Тому Львів міг би стати для Qatar Airways запасним аеродромом. Цього року вже були випадки, коли у них рейси скасовувалися, і вони замість Києва йшли на зарубіжні аеропорти, хоча фактично можна було сідати у Львові ", - додала вона.

Як повідомляв CityOboz, аеропорт "Київ" отримав нове ім'я.