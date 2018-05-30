Велосипеди і собаки: в Одесі з'явилася туристична поліція

В Одесі розпочала роботу туристична поліція. Як повідомляє УНІАН, її презентували 30 травня в районі пляжу "Аркадія".

За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадим Трояна, який взяв участь в церемонії, це перший подібний підрозділ в Україні. Створили його з метою охорони громадського порядку в курортних зонах Одеси і Одеської області.

До складу нового підрозділу увійшло близько 400 правоохоронців, в тому числі велопатрулі, піші патрулі, автопатрулі, кінологи зі спеціально навченими собаками, а також близько 200 бійців Нацгвардії.

Копи будуть нести службу цілодобово на пляжах, в зелених зонах і центрі Одеси сім днів на тиждень, з 1 червня по 30 вересня. Планується задіяти близько 40 велосипедів з електроприводами, в тому числі в Одесі на Трасі здоров'я (включаючи "Ланжерон" і "Аркадію").

Копи будуть надавати консультації та допомогу відпочиваючим, реєструвати скарги на пошкодження і пропажу майна, а також аналізувати оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів.

"Всі співробітники груп обізнані про законодавство щодо іноземних громадян, міграційних процедур і візових обмежень", - підкреслив заступник міністра і нагадав, що Одеську область щорічно відвідують понад 6 млн туристів і відпочиваючих, в тому числі іноземці.

Повідомляється також, що скоро подібні патрулі з'являться в курортному селищі Затока під Одесою. У перспективі в регіоні буде діяти 17 туристичних поліцейських станцій.

Як писав CityOboz, в Одесі відкриють епатажний пляж .