В Запорожье зажгли главную елку города: как она выглядит

В Запорожье 19 декабря, на День святого Николая, открыли главную елку. Праздничное дерево находится на площади Маяковского.

В то же время состоялось торжественное открытие новогоднего городка на площади Фестивальной. Об этом сообщает издание "Zanoza".

Как ранее писал OBOZREVATEL, больше половины всех новогодних елок, которые продаются сегодня в Украине – это ворованные, незаконно срубленные, нечипированные деревья. Об этом рассказал эколог Александр Соколенко. По его словам, мало кто вызывает полицию, видя незаконную продажу елок. Но даже если кто-то и звонит на 102 – полиция на такие вызовы не выезжает.