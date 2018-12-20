Главную елку Украины признали лучшей в Европе: яркие фото

Главная елка Украины заняла первое место в рейтинге European Best Destinations.

Об этом говорится в Facebook посольства Украины в Бельгии."Мы очень гордимся тем, что Киев находится на первой ступени европейского рейтинга самых красивых рождественских елок в Европе", — сказано в сообщении.

"Путешественники по всему миру голосовали за самые красивые рождественские елки в Европе и Киев занял это первое место, опередив Вильнюс, Вену, Кельн, Рим, Прагу и Будапешт. Этот рейтинг уже опубликован более 20 тысяч раз в социальных сетях и просмотрен более чем 1 миллионом путешественников по всему миру", - добавили на странице посольства.

Отмечается, что последнюю, 16-ю строчку рейтинга заняла главная елка Франции. Новогоднее дерево установлено в Париже.

Главная новогодняя елка Украины Александр Гончаров

Главная новогодняя елка Украины Александр Гончаров

Главная новогодняя елка Украины Александр Гончаров

Главная новогодняя елка Украины Александр Гончаров

Главная новогодняя елка Украины Александр Гончаров

Главная новогодняя елка Украины Александр Гончаров

Главная новогодняя елка Украины Александр Гончаров

Главная новогодняя елка Украины Александр Гончаров

Главная новогодняя елка Украины Александр Гончаров

Как сообщал OBOZREVATEL, главную елку Украины торжественно зажгли 19 декабря в центре Киева на Софийской площади.