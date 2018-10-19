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В Украине спасатели запустили акцию добра

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В Закарпатской области управления ДСНС начало акцию добра "Чрезвычайные животные от спасателей".

Каждую неделю они будут публиковать истории о пушистых питомцах приюта "Барбос", говорится на странице закарпатских спасателей в Facebook.

Также управление по чрезвычайным ситуациям призывает взять домой собак и котов, ведь эти животные мечтают только об одном - иметь свою постоянную и верную семью.

В Украине спасатели запустили акцию добра
В Украине спасатели запустили акцию добра
В Украине спасатели запустили акцию добра
В Украине спасатели запустили акцию добра
В Украине спасатели запустили акцию добра
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"Все они стерилизованы, привиты и здоровы. Возможно, они и не имеют родителей-чемпионов и собственных выставочных медалей, однако их искреннему сердцу и преданности могут позавидовать и породистые собаки и кошки! Подарите счастье им и себе, приютите животное с" Барбосу ", - говорят они.

В Украине спасатели запустили акцию добра
В Украине спасатели запустили акцию добра
В Украине спасатели запустили акцию добра
В Украине спасатели запустили акцию добра
В Украине спасатели запустили акцию добра

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские пожарные приняли участие в откровенной фотосессии для благотворительного календаря.

Место
Украина
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