У центрі Львова обвалився фасад будинку: є постраждалі

5 червня в центрі Львова обвалився фрагмент фасаду будинку. В результаті події постраждала 16-річна дівчина.

Надзвичайна подія сталася за адресою вул. Федорова, 1. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

Вулиця Федорова wikipedia.org

Постраждала в стані середнього ступеня тяжкості з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рана обличчя" госпіталізована у лікарню швидкої медичної допомоги м. Львів. Обставини події встановлюються.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві обвалилося занедбане крило будівлі Коледжу геологорозвідувальних технологій. Інцидент стався на вулиці Тютюнника, 9.

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