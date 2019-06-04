В Киеве обнаружили жуткую детскую площадку: фото

В Киеве в Соломенском районе обнаружили самую жуткую детскую площадку. На ней установлены фигурки животных и сказочных персонажей, которые давно никто не реставрировал. При этом они покрашены в яркие цвета.

Площадка находится на улице генерала Тупикова. Фото разместили в Telegram-канале "Kyiv live".

Telegram-канал "Kyiv live".

"Возможно, раньше это и было красиво, но сегодня это — ужас, еще и в некоторых местах ​ опасен, поскольку разваливается. Мне очень жаль детей, которые гуляют на этой площадке", — написал автор фото.

podrobnosti.ua

podrobnosti.ua

podrobnosti.ua

podrobnosti.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, жители Киева заметили в столице нашествие бабочек. Так, киевляне делятся в социальных сетях снимками, на которых изображены десятки репейниц (Vanessa cardui). В Министерстве экологии заявили, что такое количество насекомых связанно с их сезонной миграцией.

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