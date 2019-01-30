В центре Киева заметили трамвай в сердечках: опубликовано фото

По центру Киева курсирует трамвай, окна и салон которого украшены красными сердцами и шариками.

Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко (Крус).

"Город в тумане, день насыщен различными делами, в голове множество мыслей, поворачиваешь голову, а там трамвайчик с шариками и сердца на окнах, и сразу улыбаешься. Люблю город за такие моменты", – подписал блогер под снимком.

Есть вероятность, что общественный транспорт уже начали украшать ко Дню святого Валентина, и именно поэтому в трамвае на окнах были налеплены сердечки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве начали работать валидаторы в общественном транспорте, которые установили в рамках внедрения электронного билета.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал