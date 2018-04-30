В селе на Киевщине нашли удивительные остановки: фотофакт

В селе Старое Бориспольcкого района Киевской области местная художница украсила все автобусные остановки удивительно красивой росписью. Об этом сообщается в группе "Рукотвори" в Facebook.

На картинах, нарисованных на остановках, в основном фольклорные сюжеты: пейзажи, сценки из сельской жизни, исторические и мифологические персонажи Украины.

Как зовут художницу, пока неизвестно.

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

Остановка в селе Старое Бориспольcкого района Киевской области

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