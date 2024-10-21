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Блог | Критическая угроза Украине: Молдова может стать российским анклавом в нашем тылу
Результаты выборов в Молдове представляют критическую угрозу нашей нацбезопасности. В стране, которая через несколько месяцев должна начать переговоры с ЕС о вступлении, не хватает голосов, чтобы увековечить европейский выбор без голосов диаспоры.
Президент Молдовы заявляет о масштабных нарушениях, а значит не контролирует ситуацию как надо.
Если эту негативную спираль не остановить, РФ приведет Молдову к гражданскому конфликту.
Нам срочно нужна общая с ЕС стратегия, что и главное, как мы должны совместно сделать, чтобы остановить российский плацдарм в Молдове, чего бы это ни стоило. Молдова может стать западной или пойти по Западным Балканам и быть русским анклавом в нашем тылу. Здесь нет никаких "но" или "или".
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