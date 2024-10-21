Сегодня я задал вопрос, следует ли объявлять КНДР войну, когда подтвердится участие ее войск на стороне орков. Наверное, стоило корректнее задать: стоит ли официально признавать агрессию КНДР против Украины? (что правда является тоже актом объявлением войны) Вопрос сложный и точно дилемма для нас. С практической точки зрения война между нами и КНДР нет смысла и вряд ли может происходить в каком-то масштабе, кроме участия ее наземных войск и бомбардировок ракетами уже имеющих место нас.

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Але з формальної точки, може з’явитись поле для серйозної дипломатичної та політичної гри. Оскільки мова буде йти не про війну з КНДР, а про те, що війна між Україною і рф перетворюється на війну з рф-КНДР. Тобто на нас уже напала не одна країна, а блок країн. Тому офіційне визнання їхньої спільної агресії, на мою думку, має кілька важливих для нас моментів.

По-перше, це визнання суб’єктності союзу рф-КНДР. Що це дасть? На мою думку, багато. Перед країнами, які співпрацюють з росією виникає проблема того, що тепер вони фактично співпрацюють з КНДР, а у цієї країни інший міжнародний статус і роль. Тому можна почати сильніше тиснути на партнерів рф, і підштовхувати їх до відмови від співпраці.

По-друге, офіційне визнання агресії КНДР - це серйозний виклик для наших партнерів. Це точно поставить їх в ситуацію вжиття необхідних додаткових заходів. Особливо в поганій ситуації опиняться "любителі домовитись з рф", бо тепер це і про домовитись з КНДР. А на Заході - це табу. Додатковим моментом тут може бути те, що визнання їх агресії може передбачати надання нам такої зброї, яка може завдавати ударів по самій КНДР. Ну і попутно по території рф.

По-третє, і це мабуть найцінніше, на мою думку, КНДР не готова до того, щоб її офіційно визнали агресором. Справа в тому, що багато років підряд влада цієї країни намагається не спровокувати військовий конфлікт, в якому у них досить мало шансів вистояти. За їх стратегією, в конфлікт можна входити тільки після наявності ядерної зброї, щодо якої у них ще існує багато питань, починаючи від кількості, точності і до носіїв. На мою думку, надаючи допомогу рф вони не очікують стати стороною конфлікту, до якого взагалі не мають ніякого відношення. Особливо, коли побоюються удару від Південної Кореї.

Тому сама постановка питання, що ми можемо оголосити їх агресором і вести бойові дії - серйозно змусить цих дегенератів задуматись чи варто такою ціною допомагати путіну.