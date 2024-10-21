В Киеве существенно переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять жилье

За последние 6 месяцев стоимость аренды квартир в Киеве резко выросла. Удорожание составило более 8 100 грн – со средних 15 849 до 24 000 грн, или сразу 51,43% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год съем жилья в столице подорожал более чем на 6 300 грн, или 36,01%.

А вот за месяц аренда подешевела. Впрочем, практически незаметно – на 190 грн, или 0,79%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 35 514 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 16 966 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском – 14 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Дарницком – 18 000 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 35 514 грн. А кроме того:

Печерском – 30 750 грн;

Подольском – 27 000 грн;

Голосеевском – 26 000 грн;

Днепровском, Соломенском районах – по 20 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 20 000 грн – 8,8% объявлений. Также часто встречаются цены 15 000 и 17 000 грн – по 7,5%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 600 грн. Таких объявлений – 11,7%. Также "популярны" цены 18 000 грн – 10,7%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 800 грн – таких объявлений насчитывается 9,2%. Также часто встречаются цены:

28 800 грн – 7,7%;

57 600 грн – 6,2%.

Украинцы переезжают в Киев

В свою очередь, в большом профильном портале рассказали OBOZ.UA, что относительная стабильность ситуации в Киеве во время полномасштабной войны способствует переезду в столицу большого количества людей. Что влияет на цены на аренду квартиры – ведь приезжие нуждаются в жилье.

"Благодаря эффективности противовоздушной обороны в городе и экономической ситуации столица сегодня – один из самых популярных городов для внутренней миграции. Также на ситуацию с арендой в значительной степени повлияло возвращение учебных заведений к офлайн-обучению", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве сдают в аренду 1-комнатную квартиру с джакузи прямо на кухне. Жилье находится в доме в центре столицы, а потому цена высокая – 25 000 грн/месяц. Необычный "творческий" ремонт в жилье уже высмеяли в соцсетях.

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