По Молдове:

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Нас сейчас вообще не интересует результат референдума. Для нас ключевой вопрос – победа Санду во втором туре.

Теперь кратко о причинах:

1. Четыре идентичности Молдовы (без Приднестровья): румынская (около 40% и их аккумулировала Санду), молдавская (до 30% и это главный потенциал Санду), гагаузская и советская (все остальные) идентичности.

2. Евроскептицицм ввиду страха войны и слабой помощи Украине. Между прочим, в Украине тоже растет этот самый скептицизм.

3. Фальсификации и подкуп избирателей (прежде всего пенсионеров).

Сейчас главное – второй тур. Россия бросит все деньги мира и для них есть два положительных результата: проигрыш Санду и создание революционной ситуации и беспорядки в Кишиневе. При этом даже при этих условиях в среднесрочной перспективе они ничего не смогут сделать со стороны Приднестровья. Правда, информационный шум может начать резко возрастать. Не исключено, что это направление информации войны обострится.