"Его посадить надо!" В Киеве пьяный мужчина устроил возмутительный дебош

В Киеве пьяный мужчина перекрыл движение транспорта и бросался на прохожих. Так, неизвестный устроил дебош после того, как его высадили из трамвая. ЧП произошло возле станции метро Контрактовая площадь.

Во время конфликта дебошир толкнул мужчину и тот, ударившись головой, потерял сознание. Видео с места происшествия опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Скриншот из видео

"Еще один бухой "уникал", которого пытались выгнать из трамвая за его неадекватное поведение. Тогда он перекрыл движение всем - и трамваям, и автомобилям. А со всем, кто пытался его согнать - лез в драку", - пишет автор видео.

"Приехала полиция, а зачем? Почему он не в браслетах, зачем полицейский ведет с ним беседы?", "Его посадить надо! Он же так начнет людей убивать, а ему за это ничего не будет", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с автохамом в Киеве, который отказался пропускать скорую помощь.

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