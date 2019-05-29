В Одесі влаштували перевірку морської води біля пляжів: названо результат

В Одесі провели перевірку морської води на популярних міських пляжах. Вона придатна для купання за санітарно-хімічними показниками.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської міськради. Температура води біля узбережжя становить 18°С.

Пляж Ланжерон в Одесі

"У зонах рекреації морського водокористування на дев'яти міських пляжах Одеси досліджені за санітарно-мікробіологічними показниками 60 проб морської води, за санітарно-хімічними показниками — 26 проб. За результатами досліджень, усі проби відповідають нормативним вимогам", — зазначили в міськраді.

Пляж Ланжерон в Одесі

Морську воду відбирали для дослідження проб у контрольних точках поряд із пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" і "Золотий берег".

Як раніше писав OBOZREVATEL, на території Одеського аеропорту пронісся потужний смерч. Запис у соцмережах опублікував очевидець Євген Синявін. На кадрах видно, як за вихором спостерігають працівники аеропорту. Водночас небо було сонячне з хмарами.

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