В Одессе побережье покрылось подозрительной пеной 

В Одессе местный житель заметил на побережье подозрительную пену.
Иван Бошку опубликовал в Facebook фотографии и видео, которые он сделал на пляже.
Иван Бошку, Facebook
Иван Бошку, Facebook
Иван Бошку, Facebook
Иван Бошку, Facebook
"Черное море покрылось пеной в виде полосок. Только с берега замечено пять полос пены. Видимо кто-то умышлено загрязняет воду", - написал он.
Иван Бошку, Facebook
Иван Бошку, Facebook
Иван Бошку, Facebook
Иван Бошку, Facebook
Как сообщал CityOboz, в Одессе возле моря появились гигантские улитки.