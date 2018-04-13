В Одессе побережье покрылось подозрительной пеной 

В Одессе местный житель заметил на побережье подозрительную пену.

Иван Бошку опубликовал в Facebook фотографии и видео, которые он сделал на пляже.

Иван Бошку, Facebook

Иван Бошку, Facebook

Иван Бошку, Facebook

Иван Бошку, Facebook

"Черное море покрылось пеной в виде полосок. Только с берега замечено пять полос пены. Видимо кто-то умышлено загрязняет воду", - написал он.

Иван Бошку, Facebook

Иван Бошку, Facebook

Иван Бошку, Facebook

Иван Бошку, Facebook

Как сообщал CityOboz, в Одессе возле моря появились гигантские улитки.