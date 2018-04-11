В Одессе возле моря появились гигантские улитки 

В Одессе на набережной установлены скульптуры в виде желтых и фиолетовых улиток.
Фотографиями арт-объектов поделилась Наталья Чмир в Facebook.
"Вот такой позитив теперь появился на побережье", - подписала она снимки.
Также уточняется, что скульптуры стоят на подпорной стене пляжа на 13-й станции Большого фонтана.
Автором инсталляции выступил художник Вячеслав Булгаков.
Улитки установлены в рамках социального проекта "Город скульптур".
Как сообщал CityOboz, в Одессе открыли фонтан с ночной подсветкой.