В Одессе возле моря появились гигантские улитки 

В Одессе на набережной установлены скульптуры в виде желтых и фиолетовых улиток.

Фотографиями арт-объектов поделилась Наталья Чмир в Facebook.

"Вот такой позитив теперь появился на побережье", - подписала она снимки.

Также уточняется, что скульптуры стоят на подпорной стене пляжа на 13-й станции Большого фонтана.

Автором инсталляции выступил художник Вячеслав Булгаков.

Улитки установлены в рамках социального проекта "Город скульптур".

Как сообщал CityOboz, в Одессе открыли фонтан с ночной подсветкой.