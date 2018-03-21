В Одессе открывается Fashion Week 

В Одессе с 21 по 25 марта пройдет неделя моды Odessa Fashion Week сезона 2018-2019.

Как сообщает пресс-служба мероприятия, в рамках FW свои коллекции представят 37 дизайнеров из Швейцарии, Словении, Польши, Таджикистана, Беларуси, Украины и Молдовы.

В числе украинских дизайнеров: Miss DM, Elena Godis, N-Art, Ellen Muhlberg, Alina Kravets, Kristina As, Vintages, Di Levriero, Autograph, Play-fashion&Marina Maribella, WORKSHOP Goose, Kangaroo Kids.

Cреди иностранных гостей: Romano, Sanja V Design, Aleksandra Seweryniak, Umed Kuchkaliev, Iulia Filimon.

21-22 марта в Impact HUB Odessa пройдет fashion-конференция на тему: "Как построить fashion-бизнес в Украине".

23 марта состоится торжественное открытие в концерт-холле "Сады Победы".

Помимо показов известных украинских и зарубежных дизайнеров, в этот день гостей ждет выступление специальных музыкальных групп. Откроет новый сезон недели моды певица Анастасия Букина.

24 марта выступит Anna Morgun - украинский fashion-дизайнер, рок-певица и основательница бренда Anna Morgun. А 25 марта в финале торжественной части заключительного дня Odessa Fashion Week гостей ожидает драйвовая музыка future rock группы ORIONIX.

25 марта состоится также финал международного конкурса молодых дизайнеров New Fashion Generation, а главным итогом вечера станет церемония награждения всех участников Odessa Fashion Week.