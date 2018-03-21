В Одесі відкривається Fashion Week

В Одесі з 21 по 25 березня пройде тиждень моди Odessa Fashion Week сезону 2018-2019.

Як повідомляє прес-служба заходe, в рамках FW свої колекції представлять 37 дизайнерів зі Швейцарії, Словенії, Польщі, Таджикистану, Білорусі, України та Молдови.

У числі українських дизайнерів: Miss DM, Elena Godis, N-Art, Ellen Muhlberg, Alina Kravets, Kristina As, Vintages, Di Levriero, Autograph, Play-fashion & Marina Maribella, WORKSHOP Goose, Kangaroo Kids.

Серед іноземних гостей: Romano, Sanja V Design, Aleksandra Seweryniak, Umed Kuchkaliev, Iulia Filimon.

21-22 березня в Impact HUB Odessa пройде fashion-конференція на тему: "Як побудувати fashion-бізнес в Україні".

23 березня відбудеться урочисте відкриття в концерт-холі "Сади Перемоги".

Крім показів відомих українських і зарубіжних дизайнерів, в цей день гостей чекає виступ спеціальних музичних груп. Відкриє новий сезон тижня моди співачка Анастасія Букіна.

24 березня виступить Anna Morgun - український fashion-дизайнер, рок-співачка і засновниця бренду Anna Morgun. А 25 березня в фіналі урочистої частини заключного дня Odessa Fashion Week гостей чекає драйвова музика future rock групи ORIONIX.

25 березня відбудеться також фінал міжнародного конкурсу молодих дизайнерів New Fashion Generation, а головним підсумком вечора стане церемонія нагородження всіх учасників Odessa Fashion Week.