В Одессе на концерте с Барских и Билык рухнула сцена: подробности и видео ЧП

В Одессе на концерте "Доверяй делам" в поддержку мэра Геннадия Труханова, где выступали украинские знаменитости Ирина Билык, Макс Барских и другие, рухнула металлическая конструкция сцены.

Момент ЧП попал на видео, которое распространили в сети. В результате инцидента никто из присутствующих не пострадал. Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Одесской области (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Афиша концерта pushkinska.net

"В конце концерта на Потемкинской лестнице от сильного ветра сломалась конструкция со звуковым оборудованием. Удалось уберечь людей от травм – сотрудники полиции успели отвести гражданское население подальше от места ЧП. Когда часть сцены рухнула, она никого не задела", – сообщили представители правоохранительных органов.

Билык на концерте в Одессе Думская

По информации правоохранителей, на мероприятии присутствовало более 5 тысяч человек.

Отметим, концерт был организован мэрией Одессы в поддержку партии "Доверяй делам". Перед обрушением конструкции мэр города Геннадий Труханов с 20 депутатами горсовета также были на сцене.

Концерт в Одессе Думская

Сумская на концерте в Одессе Думская

Концерт в Одессе Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST, который с 31 мая по 2 июня проходил в Днепропетровской области, обвалилась крыша сцены. ЧП произошло из-за сильного дождя и урагана. Один человек погиб, двое пострадали,

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