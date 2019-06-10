В Одесі на концерті з Барських і Білик впала сцена: подробиці і відео НП

В Одесі на концерті "Довіряй справам" на підтримку мера Геннадія Труханова, де виступали українські знаменитості Ірина Білик, Макс Барських та інші, обвалилася металева конструкція сцени.

Момент НП потрапив на відео, яке розповсюдили у мережі. В результаті інциденту ніхто з присутніх не постраждав. Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Одеської області (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Афіша концерту pushkinska.net

"В кінці концерту на Потьомкінських сходах від сильного вітру зламалася конструкція зі звуковим обладнанням. Вдалося вберегти людей від травм — працівники поліції встигли відвести цивільне населення подалі від місця НП. Коли частина сцени впала, вона нікого не зачепила", — повідомили представники правоохоронних органів.

Білик на концерті в Одесі Думська

За інформацією правоохоронців, на концерті були присутні понад 5 тисяч осіб.

Зазначимо, захід був організований мерією Одеси на підтримку партії "Довіряй справам". Перед обваленням конструкції мер міста Геннадій Труханов із 20 депутатами міськради також були на сцені.

Концерт в Одесі Думська

Сумська на концерті в Одесі Думська

Концерт в Одесі Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час найбільшого етно-рок-фестивалю України Kozak FEST, який з 31 травня по 2 червня проходив у Дніпропетровській області, обвалився дах сцени. Надзвичайна подія сталася через сильний дощ і ураган. Одна людина загинула, двоє постраждали,

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