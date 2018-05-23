В музеї Києва випадково знайшли старовинну записку з минулого: фото

В Києві, в Національному науково-природничому музеї, випадково знайшли стародавню записку, сховану в одному з експонатів. Етикетка, вік якої трохи не дотягує до 200 років, випала з опудала червонодзьобого пелікана під час реставрації.

Саме цей артефакт з минулого відкрив таємницю походження експоната, адже стара книга надходжень відділу зоології приховувала цю інформацію. Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

facebook / Національний науково-природничий музей

"Розшифрування вінтажного почерку дозволило з’ясувати ім’я колектора. Це Ілля Гаврилович Вознесенський, який здобув червонодзьобого пелікана 15 жовтня 1840 року. Сталося це біля берегів Каліфорнії в гавані Бодега, яка носить ім’я іспанського капітана", - розповіли в музеї.

facebook / Національний науково-природничий музей

Відзначається, що дослідник Російсько-Американської компанії Кусков заклав на березі гавані порт Румянцев для заготовки хутра, а за 24 кілометри – поселення Форт Росс.

"Рік здобуття зразка червонодзьобого пелікана був передостаннім в житті колонії, адже вже наступного року вона була продана великому землевласнику Джону Саттеру", - йдеться в повідомленні.

Саме місце збору експоната – гавань Бодега – надихнула Альфреда Гічкока на створення моторошного трилеру "Птахи", у якому пернаті істоти слугують втіленням крихкості та нестабільності відносин людини та природи.

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