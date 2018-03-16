В Мелитополе может появиться байк-парк

В Мелитополе в рамках общественных проектов предложили построить мини байк-парк.

Проект прошел модерацию и находится на рассмотрении, сообщает местный сайт.

Его целью является развитие экстремального велоспорта с помощью строительства специализированной трассы для велосипедистов.

Реализовать идею будут в несколько этапов: с помощью спецтехники создадут рельефную поверхность для катания, затем обустроят фигуры для катания и трамплины.

Стоимость проекта составляет 50 тыс. грн.

Отмечается, что проект создания парка будет реализован для большинства молодежи.

Из-за того, что в Мелитополе нет подобной профессиональной площадки, велосипедистам приходится тренироваться на площади Победы, что доставляет неудобство не только отдыхающим, но и самим спортсменам.

Регистрация общественных проектов продлится до 15 апреля 2018 года.