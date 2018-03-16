У Мелітополі може з'явитися байк-парк

У Мелітополі в рамках громадських проектів запропонували побудувати міні байк-парк.

Проект пройшов модерацію і знаходиться на розгляді, повідомляє місцевий сайт.

Його метою є розвиток екстремального велоспорту за допомогою будівництва спеціалізованої траси для велосипедистів.

Реалізувати ідею будуть в кілька етапів: за допомогою спецтехніки створять рельєфну поверхню для катання, потім облаштують фігури для катання і трампліни.

Вартість проекту становить 50 тис. грн.

Відзначається, що проект створення парку буде реалізований для більшості молоді.

Через те, що в Мелітополі немає подібного професійного майданчика, велосипедистам доводиться тренуватися на площі Перемоги, що доставляє незручність не тільки відпочиваючим, але і самим спортсменам.

Реєстрація громадських проектів триватиме до 15 квітня 2018 року.