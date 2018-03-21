В Мариуполе появился молодежный парламент

В Мариуполе Донецкой области утвержден состав молодежного парламента.

Соответствующее решение было принято в ходе сессии городского совета, сообщает местный сайт.

В составе парламента 84 депутата, которые будут представлять мариупольские школы, ВУЗы и общественные организации.

Также на первом пленарном заседании будет избран его глава.

Как отметил секретарь горсовета Степан Махсма, создание молодежного парламента позволит депутатам эффективно сотрудничать с молодежью и учитывать их мнение при решении вопросов.

"Мы получим совершенно новый качественный подход для работы с молодежью. И, таким образом, мы готовим себе замену", - подчеркнул мэр города Вадим Бойченко.