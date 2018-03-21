У Маріуполі з'явився молодіжний парламент

У Маріуполі Донецької області затверджено склад молодіжного парламенту.

Відповідне рішення було ухвалене в ході сесії міської ради, повідомляє місцевий сайт.

У складі парламенту 84 депутати, які представлятимуть маріупольські школи, ВНЗ та громадські організації.

Також на першому пленарному засіданні буде обраний його голова.

Як зазначив секретар міськради Степан Махсма, створення молодіжного парламенту дозволить депутатам ефективно співпрацювати з молоддю і враховувати їх думку при вирішенні питань.

"Ми отримаємо абсолютно новий якісний підхід для роботи з молоддю. І, таким чином, ми готуємо собі заміну", - підкреслив мер міста Вадим Бойченко.