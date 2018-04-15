В Киевском зоопарке свободно гуляют два аиста: забавное видео

Ведущий биолог-методист Киевского зоопарка Сергей Григорьев опубликовал на своей странице в Facebook забавное видео со свободно живущим на территории аистом.

"Свободно живущий аист на территории Киевского зоопарка. 15.04.2018 г.", - подписал видео Григорьев.

В комментариях биолог уточнил, что аистов на территории целых два - оба летающие."В зоопарк приносят очень много аистов пострадавших и птенцов. Кто-то из выкормленных остался", - пояснил Григорьев.

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