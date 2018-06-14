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У Києві помітили рідкісну північну птицю

1.6тЧитати новину російською

У Києві на одному з водоймищ помітили краснозобую казарку, одну з найбільш рідкісних птахів у світі.

Як повідомляється на сторінці "Українського товариства охорони птахів", в природі цей вид знаходиться в загрозливому стані, в Україні - занесений до Червоної книги.

"Ймовірно, птиця залишила якийсь із звіринців, оскільки природна популяція знаходиться зараз в місці свого гніздування - в північних півостровах Таймир, Ямал і Гидан. В Україні вони бувають тільки взимку на узбережжі Чорного моря", - наголошується в повідомленні.

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Захисники птахів не залишили птицю на водоймі, адже у неї було підрізати одне з крил, і привезли казарку в київський зоопарк.

Як повідомляв CityOboz, в околицях Києва помітили птахів-хижаків .

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Kyiv.City
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