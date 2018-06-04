В окрестностях Киева заметили редких птиц-хищников

В Киеве появились редкие птицы-хищники - орланы-белохвосты.

Эколог Алексей Василюк отметил, что размах их крыльев может достигать двух метров.

Как сообщает "Вечерний Киев", птицам пока не хватает еды, поэтому представители природоохранных организаций и отдельные граждане подкармливают их.

Отмечается, что не всех представителей фауны привели в мегаполис природные аномалии. Среди них встречаются животные, которые уже давно не могут жить в отрыве от цивилизации. Например, обычная мухоловка с южного побережья Крыма приспособилась к жизни в столичных панельных домах и охотясь на пауков, тараканов и мух, стала в Киеве не менее распространенной, чем на родине.

Особую роль в сохранении биологического разнообразия мегаполиса играет Днепр с его заливами, протоками и островами. Здесь гнездятся десятки видов птиц, особенно в период перелетел и зимовок. Среди них нередко встречаются краснокнижные виды.

"Как ни странно, представители фауны - насекомые, птицы, лягушки, летучие мыши, белки активно заселяют наши города. Этому способствует ряд причин, среди которых особенно важны две. Во-первых, в городах, где не хватает мусоросборников, свалок, много отходов из ресторанов и супермаркетов, всегда есть чем поживиться. Во-вторых, здесь значительно теплее, чем где-то в поле или в лесу: зимой дома отапливаются и отдают тепло окружающей среде", - отметил биолог Ярослава Межжерин.

Как сообщал CityOboz, в Мариуполе снесли зоопарк с голодающими птицами.