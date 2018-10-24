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У Києві влаштували нові ''розбірки'' з ромами: відео

17.9тЧитати матеріал російською

У Києві на залізничному вокзалі націоналісти влаштували "розбірки" із ромами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радикал Сергій Бондар. На опублікованому відео можна побачити агресивну поведінку затриманих. За словами автора, за день було спіймано майже 60 грабіжників. Усіх доставили у районний відділ поліції, але пізніше їх відпустили.

У Києві влаштували нові ''розбірки'' з ромами: відео
Новини
"На підлозі туалетний папір і 13 дітей": репортаж про жахливу бідність ромів в Україні

Автор ролика зазначив, що постраждалі у більшості випадків відмовляються звертатися у поліцію.

У Києві влаштували нові ''розбірки'' з ромами: відео
У Києві влаштували нові ''розбірки'' з ромами: відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Ужгороді роми жорстоко побили підлітків, котрі відпрацьовували трюки на скейтах. Це сталося на сходах драматичного театру, які стали улюбленим місцем для молоді. На хлопців накинулися п'ятеро ромів і без розмов почали бити.

Тема
Kyiv.City
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Мир Миру
Мир Миру
Цигани не приймають православ'я. Але вони, мабуть, громадяни Украiни. То треба, щоб держава для них створювала циганськi "резервацii" для проживания окремо.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ну и что тут нового, обычные гитлеровцы.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Михайлов Андрей, это ты о своих из улуса , согласен .
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