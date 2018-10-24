У Києві влаштували нові ''розбірки'' з ромами: відео

У Києві на залізничному вокзалі націоналісти влаштували "розбірки" із ромами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радикал Сергій Бондар. На опублікованому відео можна побачити агресивну поведінку затриманих. За словами автора, за день було спіймано майже 60 грабіжників. Усіх доставили у районний відділ поліції, але пізніше їх відпустили.

Автор ролика зазначив, що постраждалі у більшості випадків відмовляються звертатися у поліцію.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Ужгороді роми жорстоко побили підлітків, котрі відпрацьовували трюки на скейтах. Це сталося на сходах драматичного театру, які стали улюбленим місцем для молоді. На хлопців накинулися п'ятеро ромів і без розмов почали бити.