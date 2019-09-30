В Киеве состоялся первый "Марафон добрых дел": фото

Школьники Ukrainian Global School провели благотворительную ярмарку "Марафон добрых дел"

Супергероем стать легко! Под этим лозунгом прошла первая благотворительная ярмарка "Марафон добрых дел" в киевской школе Ukrainian Global School, передает пресс-служба мероприятия.

Цель мероприятия – собрать средства на закупку медицинского оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Эта прекрасная цель объединила сотни неравнодушных людей: учеников, их семьи, педагогов и друзей.

Школьники приложили немало усилий – собственноручно готовили разнообразные лоты на ярмарку. Дети выпекали печенье, мастерили на занятиях по арту, собрали игрушки и книги для детской больничной библиотеки.

"В годы обучения в школе дети получат много различных знаний и навыков, но главном они уже научились – быть неравнодушными и творить добро", - отметила основатель школы Елена Вишнякова.

28 сентября Марафон добрых дел состоялся впервые и точно не в последний раз. Следующий благотворительное мероприятие состоится в Ukrainian Global School накануне Дня Святого Николая. Приглашаем всех желающих присоединиться и убедиться – супергероем стать легко!

По вопросам участия в следующем Марафоне добрых дел обращайтесь по телефону +38 097 224 50 50 или ugs.kyiv@gmail.com

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