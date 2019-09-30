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У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото

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Школярі Ukrainian Global School провели благодійний ярмарок "Марафон добрих справ"

Супергероєм стати легко! Під цим гаслом пройшов перший благодійний ярмарок "Марафон добрих справ" в київській школі Ukrainian Global School, передає прес-служба заходу.

Мета заходу – зібрати кошти на закупівлю медичного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології й кардіохірургії МОЗ України. Ця прекрасна мета об’єднала сотні небайдужих людей: учнів, їх родини, педагоги та друзі.

Школярі доклали чималих зусиль – власноруч готували різноманітні лоти на ярмарок. Діти випікали печиво, майстрували на заняттях з арту, зібрали іграшки та книжки для дитячої лікарняної бібліотеки.

У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото
У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото
У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото
У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото
У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото

"Протягом років навчання у школі діти отримають багато різноманітних знань та навичок, але головному вони вже навчилися – бути небайдужими і творити добро" - зазначила фаундер школи Олена Вишнякова.

У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото
У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото
У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото
У Києві відбувся перший "Марафон добрих справ": фото

28 вересня Марафон добрих справ відбувся вперше і точно не в останнє. Наступний благодійний захід відбудеться в Ukrainian Global School напередодні Дня Святого Миколая. Запрошуємо всіх охочих приєднатися і переконатися – супергероєм стати легко!

З питань участі у наступному Марафоні добрих справ звертайтеся за номером +38 097 224 50 50 або ugs.kyiv@gmail.com

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Місце
Україна Київ
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