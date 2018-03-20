У Києві відбудеться концерт в Годину Землі

В останню суботу березня, 24 числа, в усьому світі відбудеться щорічна екологічна акція Година Землі.

У цей день Svitlo Concert спільно з оркестром "Віртуози Києва" і Всесвітнім фондом природи WWF в Україні проведе концерт, присвячений нашій планеті.

Як повідомляється на сторінці заходу в Facebook, на годину всі вимкнуть електроприлади, гаджети, і поринуть у світ класичної музики, яку великі композитори, надихаючись, писали і присвячували природі.

В цьому році слоган Години Землі - "Злови зв'язок із Землею". За задумом організаторів, він підкреслює, що люди почали втрачати зв'язок з рідною планетою.

Тому її пропонують відновити і почати піклуватися про навколишню природу.

Нагадаємо, Година Землі проводиться з 2007 року, а вже з 2009 року ця акція стала наймасовішою в історії людства.