В Киеве появился новый мурал о защитниках Украины: фото

В Киеве появился мурал, посвященный участникам героического боя под Крутами. Он находится по адресу: улица Большая Васильковская, 111/113.

Художник проекта — Андрей Пальваль (творческая группа Kailas-V). Фото на своей странице разместила пользователь сети Люся Долгополова.

Мурал "Круты" — это совместный проект с участием создателей фильма "Круты 1918". Он выйдет 7 февраля 2019 года.

Бой у станции Круты состоялся в конце января 1918 года. В нем войска УНР смогли задержать наступление большевиков. Благодаря этому бою правительство УНР выиграло время для подавления большевистского восстания в Киеве и подписания Брест-Литовского мира с Центральными державами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на станции метро "Осокорки" нарисовали последний из восьми муралов в рамках проекта More than Us. На рисунке изобразили украинского военного Владимира Доноса.