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В Киеве появился новый мурал о защитниках Украины: фото

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В Киеве появился мурал, посвященный участникам героического боя под Крутами. Он находится по адресу: улица Большая Васильковская, 111/113.

Художник проекта — Андрей Пальваль (творческая группа Kailas-V). Фото на своей странице разместила пользователь сети Люся Долгополова.

В Киеве появился новый мурал о защитниках Украины: фото

Мурал "Круты" — это совместный проект с участием создателей фильма "Круты 1918". Он выйдет 7 февраля 2019 года.

В Киеве появился новый мурал о защитниках Украины: фото
В Киеве появился новый мурал о защитниках Украины: фото
В Киеве появился новый мурал о защитниках Украины: фото

Бой у станции Круты состоялся в конце января 1918 года. В нем войска УНР смогли задержать наступление большевиков. Благодаря этому бою правительство УНР выиграло время для подавления большевистского восстания в Киеве и подписания Брест-Литовского мира с Центральными державами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на станции метро "Осокорки" нарисовали последний из восьми муралов в рамках проекта More than Us. На рисунке изобразили украинского военного Владимира Доноса.

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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
да, памятник пацанам, брошенным своей унр, нужен. Как и «подвигам» Петлюры, расправы над рабочими Арсенала.
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