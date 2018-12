В Киеве появился новый яркий мурал: фото

На станции метро "Осокорки" нарисовали последний из восьми муралов в рамках проекта More than Us. На рисунке изобразили украинского военного Владимира Доноса

За три с половиной месяца, которые Донос провел в зоне АТО, он успел спасти жизни десяткам солдат, лишиться ноги, едва не умереть от гангрены, жажды и голода и попасть в плен в "ДНР".

В 2014 он работал учителем физкультуры в одной из школ города Гадяч (Полтавская область). Но когда началась война, отправился на передовую, где стал солдатом-санитаром 42-го батальона территориальной обороны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Днепре дорисовали мурал с девушкой в вышиванке и венке. Новый рисунок находится на улице Старокозацкой, 38. Девушку украшает богатое ожерелье и венок из национальных символов — подсолнухов и калины.