В Киеве покажут гигантские инсталляции из цветов

В пятницу, 15 июня, на территории Печерского ландшафтного парка (Певческое поле) откроется новая летняя выставка цветов "Мир великанов".

В этом году из 245 тысяч цветов дизайнеры районных предприятий КО "Киевзеленстрой" создали невероятные гигантские инсталляции различных предметов. Общая площадь композиций – свыше 2 тысяч квадратных метров.

“В этом году на летней выставке цветов от специалистов коммунальных предприятий КО "Киевзеленстрой" посетители смогут себя ощутить гостями мира гигантов, потому что в экспозиции – обычные предметы быта великана: от огромной палитры с красками, обуви – до громадной губной помады", - рассказала и.о. генерального директора коммунального объединения "Киевзеленбуд" Наталия Белоусова.

По задумке дизайнеров, на входе в парк посетителей ждет предусмотренный легкий беспорядок жилища великана. Первое, что бросится в глаза, - огромные тапочки и ключи, изготовленные руками талантливых умельцев КП СЗН Святошинского района. Сможем также увидеть на выставке швейную машинку и огромный моток ниток. Кроме того, великан заботливый садовник, который поливает свои растения с большой лейки, созданной оболонскими зеленстроевцами.

На выставке присутствует также много других интересных предметов: огромный письменный стол, настольная лампа, карандаши, будильник. Вместе с цветами все это составляют единую органичную композицию. Тут и бегонии, и петуния, цинерария, алисум, колеус, седум и другие цветы.

"Помимо цветочных композиций от Киевзеленстроя, посетители смогут насладиться отдыхом в парке. Например, уже работает зона аттракционов для детей, где можно будет даже забронировать няню. Всей семьей можно будет посетить самый большой в столице веревочный парк, прокатиться на 70-метровой тюбинг-горке, посмотреть фильм в кинотеатре под открытым небом, - рассказал руководитель компании-оператора Певческого Поля Grand Event Денис Погорелко. - Мы также подготовили сюрпризы для любителей селфи - все они смогут сделать десятки фотографий на центральной аллее парка, где будут организованы фотозоны из гигантских предметов быта современных гулливеров. В выходные мы планируем поддержать тему, и сварить огромный казан борща, который смогут отведать все желающие. Есть предложения от партнеров также приготовить большущие макароны. И это еще не всё! С этого фестиваля вы не уйдете с пустыми руками, так как на ярмарке хэндмэйда каждый для себя найдет что-то полезное. Раскрою маленькую тайну - наши мастера планируют провести мастер-класс по созданию самой большой вышиванки в стране".

Итак, на Певческом поле вас ждут:

- Самая длинная всесезонная тюбинг-горка: 70 м адреналина и позитивных эмоций для детей и взрослых;

- Праздничные мероприятия;

- Детский парк аттракционов;

- Первый и наибольший веревочный парк;

- Кинотеатр под открытым небом;

- Ярмарка хэндмэйд;

- Пикники и еще много-много активностей и сюрпризов!

Выставка цветов продлится до 15 июля.

График работы в день открытия (15.06): с 12:00 до 21:00. Время работы в период с 16.06 по 15.07: с 9:00 до 21:00, без выходных.

Адрес: Киев, ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро "Арсенальная").

Вход: 50 гривен – взрослый, детский – 25 гривен. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, людей с ограниченными возможностями 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобильской АЭС – вход бесплатный.