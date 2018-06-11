У Києві покажуть гігантські інсталяції з квітів

У п'ятницю, 15 червня, на території Печерського ландшафтного парку (Співоче поле) відкриється нова літня виставка квітів "Мир велетнів".

В цьому році з 245 тисяч квітів дизайнери районних підприємств КО "Київзеленбуд" створили неймовірні гігантські інсталяції різних предметів. Загальна площа композицій - понад 2 тисячі квадратних метрів.

"У цьому році на літній виставці квітів від фахівців комунальних підприємств КО "Київзеленбуд" відвідувачі зможуть себе відчути гостями світу гігантів, тому що в експозиції - звичайні предмети побуту велетня: від величезної палітри з фарбами, взуття - до величезної губної помади", - розповіла в.о. генерального директора комунального об'єднання "Київзеленбуд" Наталія Білоусова.

За задумом дизайнерів, на вході в парк відвідувачів чекає пбезлад житла велетня. Перше, що кинеться в очі, - величезні тапочки і ключі, виготовлені руками талановитих умільців КП СЗН Святошинського району. На виставці також буде швейна машинка і величезний моток ниток. Крім того, велетень турботливий садівник, який поливає свої рослини з великою лійки, створеної оболонськими зеленбудівці.

На виставці присутні також багато інших цікавих предметів: величезний письмовий стіл, настільна лампа, олівці, будильник. Тут і бегонії, і петунія, цинерарія, алісум, колеус, седум і інші квіти.

"Крім квіткових композицій від Київзеленбуду, відвідувачі зможуть насолодитися відпочинком в парку. Наприклад, уже працює зона атракціонів для дітей, де можна буде навіть забронювати няню. Всією сім'єю можна буде відвідати найбільший в столиці мотузковий парк, покататися на 70-метровій тюбинг-гірці, подивитися фільм в кінотеатрі під відкритим небом, - розповів керівник компанії-оператора Співочого поля Grand Event Денис Погорілко. - Ми також підготували сюрпризи для любителів селфі - всі вони зможуть зробити десятки фотографій на центральній алеї парку, де будуть організовані фотозони з гігантських предметів. У вихідні ми плануємо підтримати тему, і зварити величезний казан борщу, який зможуть покуштувати всі бажаючі. Є пропозиції від партнерів також приготувати величезні макарони. І це ще не все! З цього фестивалю ви не підете з порожніми руками, так як на ярмарку хендмейду кожен для себе знайде щось корисне. Розкрию маленьку таємницю - наші майстри планують провести майстер-клас зі створення найбільшої вишиванки в країні".

Отже, на Співочому полі вас чекають:

- Найдовша всесезонна тюбинг-гірка: 70 м адреналіну і позитивних емоцій для дітей і дорослих;

- Святкові заходи;

- Дитячий парк атракціонів;

- Перший і найбільший мотузковий парк;

- Кінотеатр під відкритим небом;

- Ярмарок хендмейд;

- Пікніки і ще багато-багато активностей і сюрпризів!

Виставка квітів триватиме до 15 липня.

Графік роботи в день відкриття (15.06): з 12:00 до 21:00. Час роботи в період з 16.06 по 15.07: з 9:00 до 21:00, без вихідних.

Адреса: вул. Лаврська, 33 (15 хвилин від метро "Арсенальна").

Вхід: 50 гривень - дорослий, дитячий - 25 гривень. Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, людей з обмеженими можливостями 1 і 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС - вхід безкоштовний.