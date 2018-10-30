В Киеве перевели транспорт на е-билеты раньше времени

Во вторник, 30 октября, в общественном транспорте Киева стартовала пробная эксплуатация системы электронного билета.

А уже 31 октября 2019 года, местные власти обещают запустить единый электронный билет в обычном режиме, говорится в распоряжении мэра Киева Виталия Кличко.

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Тестирование системы начнется в троллейбусах, автобусах, метрополитене, городской электричке, фуникулере, трамваях и некоторых маршрутках.

На период пробной эксплуатации оборудования, оплатить поездку можно будет как с помощью электронного билета, так и привычными "аналоговыми" проездными билетами или Карточкой киевлянина. До 30 октября 2019 года столичные власти планируют выдать специальные льготные карточки и студенческие удостоверения, которые можно будет использовать в системе электронного билета.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с ноября месяца в общественном наземном транспорте Киева должна заработать система единого электронного билета. Пока же в трамваях, троллейбусах и автобусах полным ходом устанавливаются специальные устройства (валидаторы) для считывания проездных документов.