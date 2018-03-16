В Киеве открывается кофейня без цен

В Киеве на улице Константиновской, 20 появится кофейня BUCK Coffee Roasters, в которой не будет цен.

Гость может заплатить столько, сколько пожелает, сообщает БЖ.

В меню - эспрессо, доппио, американо, флэт уайт, латте, капучино, раф кофе, а еще лавандовый раф и латте со вкусом соленой карамели, банана, орехово-карамельный латте и медово-ванильный, какао и чай.

В заведении будут использовать зерна, обжаренные испанским методом. В кофейне отметили, что благодаря подобной консервации кофе сохраняет в себе множество полезных веществ.

Открытие в тестовом режиме состоится 18 марта.

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